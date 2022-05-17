Виплати пенсіонерам та багатодітним: на яку допомогу можуть розраховувати переселенці в Україні

Незважаючи на те, що кількість українців, які залишили свої будинки через війну, налічується вже кілька мільйонів, офіційно статус внутрішньо переміщеної особи отримали 2,7 млн. наших співгромадян.

При цьому право на фінансову допомогу від держави мають лише окремі категорії переселенців, йдеться у роз'ясненнях Кабміну.

Наголошується, що на даний час право на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) мають ті, хто з 24 лютого 2022 року перемістився з областей:

Волинської

Дніпропетровській

Донецькій

Житомирській

Запорізький

Київській

Луганській

Миколаївській

Одеській

Сумський

Харківській

Херсонській

Чернігівській

Києва

А саме особи зі статусом ВПО можуть оформити належні соціальні виплати.

Заяву можна подати:

до органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

заявку на отримання довідки через мобільний додаток порталу «Дія».

Які виплати можуть отримати переселенці від держави

У травні правила виплат переселенцям змінилися. Тепер фінансову допомогу на проживання можуть отримати люди, які переїхали із регіонів:

де ведуться бойові дії;

які тимчасово оточені;

перебувають у окупації.

Список таких територіальних громад затверджує уряд. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, ті самі виплати отримуватимуть і внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій АР Крим та Севастополя, а також люди, у яких житло виявилося зруйнованим або стало непридатним для проживання — якщо вони подали про це заявку на відшкодування відповідних втрат.

Сума щомісячної допомоги для дорослих становить 2000 гривень, для дітей та людей з інвалідністю — 3000 гривень.

До речі, особи, які проживають на деокупованих територіях та які не оформляли статус ВПО, можуть отримати одноразову допомогу у місцевої влади.

До того ж, зараз стали доступними дві програми фінансової допомоги від ООН. Так, виплати переселенцям можна отримати також за загальними програмами з міжнародними організаціями. Наприклад, спільно з ООН уряд запустив дві програми допомоги українцям. Йдеться про вразливі категорії громадян.

А вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримуватимуть по 2200 грн. щомісяця на кожного члена сім'ї (але не більше 3 осіб). Ці кошти Світова продовольча програма ООН сплачуватиме протягом трьох місяців. Отримувати гроші можна буде через відділення «Укрпошти».

Дізнатися про те, як отримати цю допомогу, можна:

в органах соцзахисту населення територіальної громади;

за посиланням ukr.reg.scope.wfp.org/rus/help;

за телефоном гарячої лінії організації 800 307 711.

Також у рамках реалізації проекту право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців мають внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку як платники ЄСВ на територіях, де ведуться бойові дії.

Додаткову інформацію можна отримати на гарячій лінії: 0−800−307−711.

Окремо Управління Верховного комісара ООН у справах біженців допоможе українським незаможним пенсіонерам із вимушених переселенців. Їм додатково виплачуватиметься по 2200 грн.

Також не варто скидати з рахунків допомогу багатодітним сім'ям ЮНІСЕФ.

Виплати зможуть отримати такі категорії сімей:

з трьома і більше неповнолітніми дітьми, хоча б один із яких не досяг двох років;

із двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Виплати становитимуть 2200 гривень на кожного члена сім'ї — але не більше ніж для п'ятьох.

Отримати гроші можна буде одноразовим платежем одразу за 3 місяці. Ці гроші будуть виплачуватись додатково за допомогою внутрішньо переміщених осіб від держави.

Це означає, що сім'я із чотирьох осіб отримає суму 26400 гривень, з п'яти — 33000 гривень.

Подати заявку можна на сайті: register.unicef.org, а з уточнюючими питаннями звернутися на гарячу лінію 800 600 017 (безкоштовно, з 8:00 до 22:00).

Після подання заяви грошовий переказ на вказаний банківський рахунок прийде за 4 тижні.

Нагадаємо, виплати додаткової грошової допомоги українцям по лінії міжнародних організацій мають розпочатися у червні 2022 року.

Фото kremen. today

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