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Гроші

Не лише переселенці: в Україні розширять коло людей, які мають право на грошову допомогу

17:51 13 травня 2022
Міністр Марина Лазебна

Найближчим часом Кабмін розгляне підготовлене Міністерством соціальної політики рішення щодо охоплення соціальною підтримкою ширшого кола українців, які матимуть право на відповідні грошові виплати.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Окрім внутрішньо переміщених людей допомоги також потребують люди з деокупованих територій, які пережили жахи окупації, і люди, які досі лишаються в окупованих, заблокованих та оточених містах», — наголосила вона.

У зв’язку з цим, уже найближчим часом в Україні планують надавати грошову допомогу людям, які:

  • проживали і проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб;
  • проживають у населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій або постійних обстрілів, не виїздили з них і продовжують там проживати — і тому не мають статусу ВПО;
  • продовжують проживати в населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Кроме того, громадяни, які постраждали від війни, також зможуть отримувати грошову допомогу за Програмою багатоцільової грошової допомоги МОМ. Це стало можливим завдяки розширенню співпраці Мінсоцполітики та Міжнародної організації з міграції IOM Ukraine — виплачуватимуть по 2220 грн на місяць на особу протягом мінімум протягом 3 місяців.

Важливо, що ці кошти виплачуватимуть додатково до будь-якої державної допомоги.

Допомогу зможуть отримати абсолютно всі внутрішньо переміщені особи та постраждалі від війни (мешканці деокупованих та окупованих територій), хоча передусім програма фокусуватиметься на найбільш незахищених групах українців:

  • вагітних жінках;
  • самотніх жінках та чоловіках з дітьми;
  • сім’ях з двома та більшою кількістю дітей;
  • особах з інвалідністю;
  • літніх людях старше 65 років.

Нагадаємо, днями уряд оновив список територій України, внутрішні переселенці з яких мають право на виплати грошової допомоги.

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