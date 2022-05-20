Рашисти продовжують завдавати ракетних ударів по Одеській області.

Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», 20 травня було завдано чергового ракетного удару із застосуванням авіації. Щоправда, його результат, на щастя, був не трагічним.

«Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одещини. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, мабуть, намагалися „замочити у сортирі“ осередок нацизму. Зруйнований пляжний туалет. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат немає», — йдеться у повідомленні.

Українці активно відреагували на пост оперативного командування «Південь».

Зазнав обстрілу і Сєвєродонецьк — окупанти обстріляли населений пункт із артилерії. На жаль, є загиблі.

За інформацією голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, під удар потрапила школа, де в укритті перебувало понад 200 людей, у тому числі багато дітей. Троє дорослих загинули на місці.

20 травня був «приліт» і по Житомирській області — пошкоджено інфраструктурний об'єкт та близько сотні житлових будинків у Малині. Три особи отримали поранення, жертв, на щастя, не було.

Колаж зі сторінки оперативного командування «Південь» у соцмережах

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