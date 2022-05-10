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Рашисти завдали потужного ракетного удару по Одесі: багато руйнувань, є жертви (фото, відео)

8:27 10 травня 2022
Обстріл Одеси

Російська авіація завдала чергового удару по Одесі — напередодні ввечері по місту було випущено сім ракт.

Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», ворог застосував боєприпаси радянського зразка, яких «за віком підводить наведення» — ракети поцілили у «надзвичайно небезпечний стратегічний» торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення та госпіталізовані.

У ДСНС показали фото з місць влучення російських ракет.

Протягом 9 травня рашисти не раз обстрілювали регіон. Так, раніше під удар потрапили об'єкти туристичної інфраструктури. Стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 випустили ракети «Кинжал», що зруйнували п'ять будівель. Двоє людей було поранено. Місцеві ЗМІ пишуть, що це сталося у районі Затоки.

 

 

 

Раніше у Міноборони України повідомляли, що окупанти збільшили кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі. За словами речника МО Олександра Мотузяника, в акваторії Чорного моря знаходиться сім носіїв крилатих ракет типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет.

Удари по Одесі завдавали у день, коли місто відвідав голова Євроради Шарль Мішель, про що згадував президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні. Єврочиновнику довелося сидіти у бомбосховищі.

А під час відеоконференції лідерів країн «Великої сімки» 8 травня Зеленський зазначив, що ракетні удари по Одесі та іншим українським містам — це наслідування того, як нацисти намагалися бомбардуванням знищити міста Європи.

Фото оперативного командування «Південь»

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