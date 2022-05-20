«Троє поранених та понад 100 пошкоджених будинків»: Житомирщина оговтується від ракетного удару

Вранці 20 травня рашисти, які в окупованому Енергодарі жорстоко розігнали протестувальників, вчергове нанесли ракетний удар по місту Малин в Житомирські області. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про 2−3 вибухи в районі залізничного вокзалу. Подробиці у своєму відеозверненні у Фейсбуці розповів мер Олександр Ситайло.

«По території нашої громади російською федерацією було завдано ракетний удар. Пошкоджено об’єкт інфраструктури та близько 100 житлових будинків. Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених. На даний момент на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Протягом дня буде відновлено електроживлення в даному мікрорайоні. Я вкотре звертаюся до вас: не поширюйте фото та відеозйомку з місця події. Війна не закінчилася, під час сигналу тривоги не нехтуйте своєю безпекою, знаходьтеся в укриттях, бережіть себе і свої сім’ї. Ми обов’язково переможемо, слава Збройним силам України, слава Україні», — заявив Олександр Ситайло.

Крім того, під час ранкової тривоги одну ракети збили над небом Львівщини. Інформацію підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що окупанти намагаються відновити наступ, але зазнають поразки майже на всіх напрямках.

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