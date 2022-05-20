«Ніхто взагалі»: тенісний чиновник із росії образив Світоліну та нарвався на жорстку відповідь

Президент федерації тенісу росії Шаміль Тарпіщев спровокував скандал у світі тенісу, допустивши образливі висловлювання на адресу найкращої тенісистки України одеситки Еліни Світоліної, яка днями оголосила про вагітність.

Істеричну реакцію за поребриком викликав заклик нашої співвітчизниці до російських та білоруських тенісистів висловити свою думку про те, що відбувається в Україні. «Не треба звертати увагу на її слова, це не лише моя думка, а й юристів також. Тому що від будь-якого висловлювання нас можуть зняти з якихось змагань. Наразі ми граємо, у нас усе гаразд. Безглуздо взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Ніхто взагалі», — сказав функціонер, який уже потрапляв у скандал у 2014-му після того, як назвав Вінус та Серену Вільямс «братами», у коментарі Metaratings.

Це висловлювання викликало хвилю хейту на адресу Тарпіщева від українських, і не лише, представників світу тенісу. Зокрема, Сергій Стаховський згадав, як нинішній голова ФТР зробив у 1990-х нелегальний бізнес за президентства Бориса Єльцина та став мільйонером, а як людина — «лишився лайном». «Цьому діду навіть до моїх скромних досягнень дуже далеко. Та й взагалі коментувати слова старого маразматика з росії не бачу сенсу. Ретвітнув я його висловлювання, щоб іноземці розуміли, з ким та чим мають справу», — додав ще один український тенісист Ілля Марченко.

«Це дуже некоректне висловлювання з вуст Тарпіщева на адресу Еліни. Скільки вона робить для України, українського спорту — її фонд, максимальна допомога нашим юним гравцям. Та й узагалі, як можна говорити „вона ніхто“ — це жах. Це така неповага до жінки. Тому таких людей, як він, та його коментарі можна не слухати, не бачити та не сприймати», — заступилася за свою колегу Катаріна Завацька.

Переможець US Open-2003 американець Енді Роддік вказав на досягнення, які мали Тарпіщев та Світоліна у своїх кар'єрах. «Найвищий рейтинг Тарпіщева за кар'єру — 164-те місце. Баланс виграних та програних матчів — 2:3. Титулів немає, зрозуміло. Баланс Еліни Світоліної — 433:228. 16 титулів у одиночному розряді, рейтинговий рекорд — третє місце. Хочеться попросити Тарпіщева пояснити значення слова „ніхто“, а потім просто поглянути на себе в дзеркало», — резонно зауважив Роддік у Twitter, після чого його слова репостнула сама Еліна.

Зрештою, загальну думку всіх українських тенісистів з приводу гравців із росії висловив Олександр Долгополов, який повернувся з-за кордону захищати Батьківщину. «Росія ненавидить Україну практично в будь-якому аспекті. Вони вбивають нас, ґвалтують наших жінок та дітей, катують нас. Проте ATP та WTA не бачать проблеми в моральному знущанні з українських гравців, змушуючи їх грати проти російських гравців, які не сказали жодного слова з приводу всіх подій, що відбуваються. Жодної дискримінації, ну звичайно», — написав Долгополов у соцмережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахістки-чемпіонки сестри Музичук вляпалися у гучний скандал через країну-агресора.

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