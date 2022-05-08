Український тенісист-патріот залишив лави ЗСУ та поїхав за кордон: що сталося

Колишній капітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський, який у перші дні війни став на захист Батьківщини зі зброєю в руках, змушений був залишити лави ЗСУ та поїхав до Будапешта, де проживав останнім часом.

«Мені запропонували контракт на 12 місяців у ЗСУ. Я був під Харковом, був під Ізюмом минулого тижня та бачив достатню кількість мотивованих військових, які знають, що вони роблять. Чесно скажу, що я, навіть будучи з автоматом, в умовах вулиці ще адекватно уявляв, що робити, а ось в умовах польових бойових дій я взагалі не дуже добре уявляю себе. Мене перевели в резерв, не прибрали зовсім — будь-якої миті мене можуть повернути, і я особливо відсиджуватися не буду», — розповів Стаховський ютуб-каналу ЧестнОК.

Додамо, незважаючи на те, що 36-річний Стаховський на постійній основі проживає в Будапешті, громадянство у нього, як і раніше, українське. Тим не менш, тенісист, який завершив кар'єру на початку нинішнього року, може безперешкодно залишати нашу країну навіть у воєнний час, оскільки є багатодітним батьком — у шлюбі з колишньою громадянкою Росії Анфісою Булгаковою спортсмен виховує доньку Таїсію, а також двох синів Никифора та Алекса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковому Надалю дісталося від Стаховського за підтримку росіян.

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