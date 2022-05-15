Еліна Світоліна оголосила про вагітність: на кого чекає зіркова пара

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, яка зробила паузу в кар'єрі, оголосила про свою вагітність. 27-річна одеситка, яка торік вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса, написала про це на своїй сторінці в Instagram, повідомивши стать майбутньої дитини.

«З серцем, повним любові і щастя, ми раді повідомити, що в жовтні ми очікуємо на дівчинку», — написала Еліна, яка сидить на знімку в обіймах свого чоловіка Гаеля Монфіса.

Нагадаємо, що колись третя ракетка світу Еліна Світоліна, яка перераховувала призові на потреби ЗСУ, посідає у світовому рейтингу 27-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна відмовилася грати проти суперниць з росії та білорусі.

Фото Instagram

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