До Верховної Ради України, якій напередодні запропонували затвердити президентський указ щодо продовження дії воєнного стану, внесли законопроект, яким пропонуються зміни до закону «Про правовий режим воєнного часу».

Автори документу — «слуги народу» Георгій Мазурашу, Мар'яна Безугла та Олександр Федієнко. У документі, зокрема, є положення стосовно українців призовного віку, яки виїхали за межі України. У тому числі й до країни-агресора.

«Громадяни, які під час воєнного стану, стану війни виїхали до країни, яка здійснює військову агресію проти України, або які є військовозобов’язаними (за віком і станом здоров’я) і виїхали за кордон та без поважних причин (заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування) не повернулисья назад протягом 30 днів, або які письмово відмовилися від призову (мобілізації) на військову службу, можуть бути за це позбавлені громадянства України у встановленому порядку», — йдеться у проекті закону.

Також пропонується заборонити громадянам, які перебувають на військовому обліку, після оголошення мобілізації міняти місце проживання без письмового повідомлення уповноваженої особи.

Тим часом на сайті президента з'явилася петиція, автор якої пропонує кардинально інше рішення — скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити приоритет призову під час мобілізації добровольців.

«В Україні триває війна. Це війна вільних людей за свободу проти неволі. Проте, деякі законодавчі ініціативи влади мають ознаки відмови від цінностей свободи. Так, наприклад, всупереч логіці, виявляється, захищати свободу необхідно примусово. Спочатку, всупереч нормам міжнародних конвенцій, поза межами законів України, введено заборону на виїзд з країни майже всім дорослим чоловікам. Тепер розглядається кримінальне покарання за виїзд з країни під час війни аж десятьма роками ув’язнення», — пише автор петиції, який наголошує що добровольців з військоматів відправляють додому, а той же військомат «полює на чоловіків під торгівельними центрами».

До речі, правоохоронці періодично повідомляють про розкриття чергових схем переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Зокрема, на Буковині спритник підробляв трудові договори з чоловіками, що давало їм право безперешкодно виїхати за кордон.

Іллюстративне фото Міноборони України



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