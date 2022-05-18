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Україна

Військовий стан в Україні продовжать на три місяці, — указ президента

18:27 18 травня 2022
ВРУ

До Верховної Ради внесено проект закону про затвердження президентського указу щодо продовження в Україні воєнного стану. Його запровадили 24 лютого через широкомасштабну російську агресію.

Документ 18 травня направлено на розгляд до профільного комітету. Президентський указ передбачає, що воєнний стан продовжать з 25 травня на 90 днів.

Фото ВРУ

Іншим проектом закону — про затвердження президентського указу про продовження терміну загальної мобілізації також пропонується пролонгація на 90 днів.

Фото ВРУ

Нагадаємо, що в Україні законодавство адаптують до умов воєнного часу. Наприклад, під час воєнного стану працівники мають право на 24 дні оплачуваної відпустки. Якщо у мирний час людина відпочивала більше, то невитрачені дні вона зможе відгуляти після закінчення дії воєнного стану.

Також ухвалено рішення примусово не стягувати з громадян заборгованість за комунальні послуги, а самі тарифи планують заморозити до кінця дії ВС плюс шість місяців після його завершення.

Фото Верховної Ради України

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