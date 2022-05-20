Чи можуть панічні атаки призвести до інфаркту та інсульту: пояснює лікар

Люди, які страждають на панічні атаки, дуже часто хвилюються, що їх серце не витримає навантаження, адже воно часто б'ється. Втім, лікар-психіатр вищої категорії Євген Скрипник просить не панікувати, а дослухатись його порад.

— При панічній атаці виникає серцебиття, яке не призводить до тромбозу, — пояснює Євген Скрипник. — Тобто страх, тривога, серцебиття не можуть вплинути на формування тромбу і виникнення інфаркту та інсульту. Тому з цього приводу не хвилюйтеся.

Часто пацієнти відмічають серцебиття, яке вони відчувають у всьому тілі, у верхніх та нижніх кінцівках. В цей момент у людини виникає думка, страх, що зараз в грудях, в голові щось «лопне», буде інфаркт, інсульт, «відірветься» тромб тощо!

При першій панічній атаці людина викликає швидку, проводить обстеження. Лікар каже, що людина здорова. Але пацієнт відчуває ці симптоми і не вірить лікарям, звертається до інших.

Ризик інсульту або інфаркту у хворих на панічні атаки не вищий, ніж в інших. А часто навіть менший, бо люди, які страждають на панічні атаки, щоб не спровокувати напад, майже не вживають кави, алкоголь, не курять, дотримуються дієти та регулярно здають аналізи та відвідують лікарів!

— Як відрізнити панічну атаку та серцевий напад?

— При панічній атаці серцебиття та неприємні відчуття в ділянці грудей, серця проходять зазвичай за 20−30 хвилин, при серцевому нападі не проходить, доки не буде кваліфікованої допомоги! Також часто серцевий напад буває на фоні фізичного перевантаження, (підіймання важких вантажів, носіння мішків з картоплею тощо), панічна атака — після психоемоційного перевантаження. Інфаркт міокарду проявляється частіше болем в ділянці серця, який віддає в інші частини тіла, ліву верхню кінцівку, щелепу, шию, живіт, спину. І на фоні цих симптомів виникає надмірне потовиділення та кашель! При панічних атаках буває не біль в ділянці грудей, а неприємні відчуття, без віддавання в тут чи іншу частини тіла та без кашлю.

При панічній атаці спочатку страх, тривога, серцебиття і потім може виникнути неприємні, больові відчуття в ділянці серця, а при серцевому нападі біль в ділянці серця після фізичного навантаження, а потім вже страх, тривога.

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