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Спорт

Непереможний український боксер-супертяж Вихрист скасував бій у Німеччині

16:56 21 травня 2022
Віктор Вихрист

29-річний український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (9 перемог, 7 з них — нокаутом), який проводив свій поєдинок в андеркарді мегафайту між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером, змушений був скасувати свій найближчий поєдинок.

28 травня уродженець Світловодська на прізвисько «Фауст», який не знає гіркоти поразки у професіональній кар'єрі, мав вийти в ринг у Гамбурзі проти німецького боксера Тоні Тесса (19 перемог, 13 з них — нокаутом, 11 поразок, 1 нічия). Але, як повідомляє Kamp-Sport, буквально за тиждень бій довелося перенести на невизначений термін, оскільки наш співвітчизник у процесі підготовки отримав травму.

Додамо, що цей поєдинок мав стати для Вихриста ювілейним, десятим, на профірингу. У своєму останньому бою, що відбувся в перший день 2022 року, чемпіон Європейських ігор у Мінську-2019 двічі побував у нокдауні, але здобув перемогу технічним нокаутом над грузином Яго Кіладзе.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Кличко висунув ультиматум через росіян, пообіцявши викупати чемпіонський пояс у крові.

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