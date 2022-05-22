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Ворог намагається здійснити прорив на Донбасі, але ЗСУ успішно відбивають всі атаки, — Генштаб

8:52 22 травня 2022
Ворог намагається здійснити прорив на Донбасі, але ЗСУ успішно стримують тиск,&nbsp;— Генштаб

Армія рф не припиняє ведення активних бойових дій на Донбасі, у Східній операційній зоні, і готується до наступу на Слов'янському напрямку. Про це свідчать артилерійські удари, завдані по розташованих у передмісті населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ на ранок 88-ї доби протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню.

На Донецькому напрямку окупанти вперто намагаються прорвати оборону наших військ, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області, а на Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередивши зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Але наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове було відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

А на Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка.

Загалом за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито 9 атак ворога, знищено 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 2 спеціальних автомобіля противника. Своєю чергою підрозділи протиповітряної оброни уразили один БпЛА «Орлан-10», зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил збили дві крилаті ракети, а ударна авіація знищила 12 одиниць військової техніки ворога.

Нагадаємо, у ранковому зверненні до українців 22 травня президент Зеленський теж констатував надзвичайно важку ситуацію на Донбасі, а також повідомив про героїчне стримування ворожого наступу на Слов'янськ і Сєведонецьк.

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