Потрібно битися і разом йти до перемоги: Зеленський про важку ситуацію на Донбасі та необхідність допомагати ЗСУ

Президент Володимир Зеленський, який допустив варіант військового розблокування портів України, закликав співвітчизників, що особливо далеко від лінії фронту, не розслаблятися, пам'ятати про те, що війна триває, і про те, що армія потребує їхньої допомоги та підтримки.

Про це він заявив у відеозверненні за підсумками 87-го дня війни.

«На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Слов'янськ та Сєверодонецьк. Збройні Сили України стримують цей наступ. Щодня, який наші захисники та захисниці відбивають у цих наступальних планів росії, зриваючи їх — є конкретним вкладом у наближення головного дня. Бажаного дня, який ми всі так чекаємо і за який боремося — Дня Перемоги. І жодні російські удари — ні ракетами по Рівненщині, ні артилерією по Харківщині чи Сумщині, ні всією можливою зброєю по Донбасу — результату росії не дадуть», — наголосив Зеленський.

Президент сказав, що підписав у суботу указ про нагородження наших героїв. 215 військовослужбовців Збройних Сил України відзначено державними нагородами, з них 30 — посмертно.

«Майже кожного дня у мене на столі такий чи інші подібні укази. Про вшанування наших захисників та захисниць. Про присвоєння звання Герой України. І це відображає тяжкість військової ситуації. Війна, на жаль, триває. Війна не закінчилася. Нам ще треба битися і йти вперед до перемоги. Можливо, комусь у деяких містах у тилу здається, що про війну можна забути і стати безтурботним. Або навіть недбалим. Але ні, це не так», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що за нашу незалежність щодня гинуть українці.

«І кожен і кожен із нас повинні щодня дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть», — закликав він.

Нагадаємо, напередодні президент розповів про безприкладну мужність українських вертолітників, які доставляли заблокованим захисникам «Азовсталі» у Маріуполі продовольство та боєприпаси попри удари ППО окупантів.

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