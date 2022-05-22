Ворог стягує війська для захоплення Запоріжжя та півночі Херсонської області: названо умову для контрнаступу ЗСУ

Російські війська мають намір розпочати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області та просування до Запорізької області. Про це йдеться у повідомленні аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики відзначають високу концентрацію військ в Інженерному поблизу Гуляйполя.

Зазначається, що поповнення особового складу РФ та техніки окупантів прибуло у Високопілля та Архангельське Херсонської області.

«Російські війська, можливо, готуються до наступу, щоб захопити решту Північної Херсонської області і просунутися у напрямку Запоріжжя, незважаючи на те, що 21 травня не було підтверджено просування південною віссю», — йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляє ISW, окупаційні війська в Мелітополі вивішують банери на честь 220-річчя Таврійської губернії, що може свідчити про наміри російських військ перетворити окуповані території Херсона та Запоріжжя на квазіреспубліку, як, наприклад, фейкові «ЛНР» або «ДНР».

Але Збройні сили України також зможуть перейти до контрнаступних дій на півдні. Про це в ефірі українського телемарафону розповів директор центру правових досліджень Олександр Мусієнко.

Але це стане можливим лише в тому випадку, якщо ЗСУ отримають необхідне важке озброєння.

«Нам дуже потрібні засоби реактивних систем залпового вогню, інші артилерійські системи, ударні безпілотники для того, щоб не давати противнику просуватися на півдні, що вже вдається зараз, а коли отримаємо зброю, то будуть умови для переходу до контрнаступальних дій», — сказав він.

Експерт зазначив, що на півдні контрнаступ був би особливо ефективним завдяки географічним особливостям ландшафту та відкритим місцевостям.

Як писали «ФАКТИ», росіяни не припиняють ведення активних бойових дій на Донбасі, у Східній операційній зоні, і готуються до наступу на Слов'янському напрямі. Про це свідчать артилерійські удари, завдані по розташованим у передмісті населеним пунктам Вірнопілля, Дібровне та Довгеньке.

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