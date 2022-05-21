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Україна

Ворог зазнає важких втрат, але намагається відновити наступ за трьома напрямками, — Генштаб

8:48 21 травня 2022
Танк ЗСУ дає бій

На початок 87-ї доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню найактивніші бойові дії тривали на Донеччині — на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Зокрема, на Слов’янському напрямку агресор намагається поновити наступальні дії і готується наводити понтонну переправу через річку Сіверський Донець. Ще одна спроба форсування Сіверського Дінця можлива на напрямку Ямпіль — Сіверськ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального Штабу ЗСУ.

Тим часом на Харківському напрямку найближчим часом очікується посилення угруповання військ за рахунок підроздів зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу рф.


Українські сили оборони за минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбили 11 атак ворога, знищивши 8 танків, 3 артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Своєю чергою підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ було уражено два БпЛА оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА, крилату ракету та вразили одну ціль поки що невстановленого типу (імовірно вертоліт).

Нагадаємо, президент Зеленський вперше розповів українським ЗМІ про подвиг українських пілотів, які ціною свого життя доставляли продовольство і зброю заблокованим захисникам «Азовсталі».

Фото АрміяІнформ

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