Здавав ворогові прізвища учасників АТО та тероборони: на Київщині затримано «мера"-зрадника

Служба безпеки України затримала 39-річного Олександра Харченка, який перекинувся на бік російського ворога одразу після захоплення селища Димер на Київщині. Про це пише The Wall Street Journal.

«Після того, як російські війська увійшли до Димера наприкінці лютого, новим „мером“ було призначено Харченка. Він зголосився допомогти окупаційним військам у спробі відновити роботу основних служб і домогтися визнання з боку в основному недружнього населення», — пише видання.

Доказом у суді може бути відео, яке оприлюднили 28 березня у міноборони росії. На ньому військові ворога нібито роздавали їжу місцевим жителям, а Харченко поруч радив не боятися росіян.

«Не довіряйте українським ЗМІ, російські солдати не ворожі, до них можна нормально підійти та вирішити з ними всі питання» , — закликав зрадник.

Псевдомер Олександр Харченко

Проте російські окупанти втекли з Димера під тиском українських захисників. Колаборант же залишився у селищі та ледве вижив, адже під час боїв його автомобіль потрапив під обстріл.

Як зазначено у повідомленні, СБУ підозрює Харченка у наданні росіянам імен ветеранів війни на Донбасі та членів територіальної оборони, а також у сприянні окупаційним військам іншими способами.

Тепер на зрадника чекає суд і якщо провину «мера» зможуть довести, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, так званого «народного мера» тимчасово окупованого Енергодара Андрія Шевчика спіткала інша карма — невідомі патріоти підірвали його прямо в його будинку.

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