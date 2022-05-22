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Україна

Вдарили точно та прицільно: в окупованому Енергодарі від вибуху постраждав головний зрадник, «гауляйтер» окупантів

14:54 22 травня 2022
Вибух

У тимчасово окупованому Енергодарі невідомі влаштували вибух у будинку самопроголошеного голови міської адміністрації Андрія Шевчика. Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

За його інформацією, вибух стався у під'їзді на вул. Курчатова.

«Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження, що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова „народної адміністрації“ Шевчик та його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості», — зазначив Орлов.

За його словами, під час вибуху ніхто з мешканців під'їзду не постраждав.

«З цього можна зробити очевидний висновок, що чекали саме колаборанта і вдарили точно та прицільно», — наголосив він.

Як писали «ФАКТИ», днями в Енергодарі місцеві рятувальники вийшли на акцію протесту після того, як окупанти вивезли їхнього начальника Віталія Трояна.

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