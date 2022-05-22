Якщо втрачено сенс життя та віру в майбутнє: психолог пояснила, як впоратися з емоціями під час війни

З початком війни росії проти України багато наших співвітчизників зіткнулися з ситуацією, коли в них почали вичерпуватися сили, загубився сенс життя, віра в майбутнє і зникло бажання жити далі.

Як впоратися з таким станом, розповіла ведуча та психолог реаліті «Екси» Наталія Єжова.

«Зараз варто згадати фразу, яку ми чули вже багато разів, але яка дуже актуальна зараз: „Жити треба тут і зараз“. Коли ми не знаємо, що чекає на нас попереду, то ніби відірвані від землі, втрачаємо стабільність, не знаємо, куди рухатися», — пояснила психолог.

Як же повернути бажання жити далі, рухатися вперед і набути хоч якоїсь стабільності?

Наталя Єжова дала кілька дієвих порад.

Плануйте справи на короткі проміжки .

Розписуйте, що ви збираєтеся робити завтра. Наприклад, надіти такі речі, приготувати таку страву, зателефонувати мамі і т.д.

Плануйте на один, два, три дні. Так проживете один тиждень, потім настане інший.

Ставте перед собою маленькі цілі. Якщо ви спробуєте запланувати щось масштабне, існує ризик знову провалитися в безсилля. Невеликою метою можливо приготувати їжу, знайти собі житло, зібрати на один бронежилет. Коли людина досягає маленьких цілей, у неї з'являється жага до життя. Тоді вона зможе братися за щось більше.

Дякуйте собі. Подяка повинна проявлятися не тільки в словах, вам потрібно відчути її — спасибі за те, що живі, що приготували собі їжу, близькі поруч.

Обговорюйте свої емоції з іншими. Збирайтеся групами, щоб поділитися емоціями. Таким чином ви знайдете вирішення своїх проблем та допоможете іншим. Це можуть бути віртуальні групи онлайн або наживо — з людьми, які знаходяться поруч.

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