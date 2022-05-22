Якщо втрачено сенс життя та віру в майбутнє: психолог пояснила, як впоратися з емоціями під час війни
З початком війни росії проти України багато наших співвітчизників зіткнулися з ситуацією, коли в них почали вичерпуватися сили, загубився сенс життя, віра в майбутнє і зникло бажання жити далі.
Як впоратися з таким станом, розповіла ведуча та психолог реаліті «Екси» Наталія Єжова.
«Зараз варто згадати фразу, яку ми чули вже багато разів, але яка дуже актуальна зараз: „Жити треба тут і зараз“. Коли ми не знаємо, що чекає на нас попереду, то ніби відірвані від землі, втрачаємо стабільність, не знаємо, куди рухатися», — пояснила психолог.
Як же повернути бажання жити далі, рухатися вперед і набути хоч якоїсь стабільності?
Наталя Єжова дала кілька дієвих порад.
Плануйте справи на короткі проміжки .
Розписуйте, що ви збираєтеся робити завтра. Наприклад, надіти такі речі, приготувати таку страву, зателефонувати мамі і т.д.
Плануйте на один, два, три дні. Так проживете один тиждень, потім настане інший.
Ставте перед собою маленькі цілі. Якщо ви спробуєте запланувати щось масштабне, існує ризик знову провалитися в безсилля. Невеликою метою можливо приготувати їжу, знайти собі житло, зібрати на один бронежилет. Коли людина досягає маленьких цілей, у неї з'являється жага до життя. Тоді вона зможе братися за щось більше.
Дякуйте собі. Подяка повинна проявлятися не тільки в словах, вам потрібно відчути її — спасибі за те, що живі, що приготували собі їжу, близькі поруч.
Обговорюйте свої емоції з іншими. Збирайтеся групами, щоб поділитися емоціями. Таким чином ви знайдете вирішення своїх проблем та допоможете іншим. Це можуть бути віртуальні групи онлайн або наживо — з людьми, які знаходяться поруч.
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