Врятував вісьмох побратимів, але сам загинув: під Вінницею провели в останню путь медика-героя Олександра Гончарука

У Калинівській міській територіальній громаді на Вінниччині провели в останню путь бойового медика Олександра Гончарука, який став жертвою ворожої міни після того, як сам врятував життя вісьмом побратимам.



Його друзі говорять, що до війська герой пішов добровільно, у перші дні війни, хоча до російського вторгнення мав мирну роботу — працював в ІТ-галузі, займався спортом, багато подорожував.

За словами батька загиблого воїна, напередодні ворожого вторгнення орди Олександр мав по роботі летіти за кордон, але миттєво змінив свої плани і став на захист Києва.

«Він все бідкався, що складно потрапити до Збройних Сил України для тих, хто не служив в армії. Але йому це вдалося і я не міг йому у цьому перечити», — розповів журналістам батько Олександра, Василь Гончарук.

Відспівали полеглого воїна у церкві Миколая Чудотворця у Калинівці, а поховали поруч з матір'ю у селі Нова Гребля з воєнними почестями. В останню путь його проводжали сотні людей, стоячи на колінах.

Нагадаємо, напередодні у Житомирі поховали воїна, який повернувся боронити рідну Україну з Франції.

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