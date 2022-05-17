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Події

«Помстіться за мого сина»: у Житомирі поховали воїна, який повернувся з Франції боронити рідну Україну

22:00 17 травня 2022
Сергій Яхимович

16 травня у Житомирі на Смолянському кладовищі попрощалися з військовослужбовцем 13-го окремого десантно-штурмового батальйону Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Сергієм Яхимовичем. Він загинув внаслідок танкового обстрілу 9 травня в Ізюмському районі на Харківщині.

«Я вас дуже прошу, ви теж мої діти та онуки, дуже прошу, щоб смерть мого сина не була марною, щоб визволили нашу Україну від цієї нечисті російської, щоб мої онучки жили у вільній Україні. Я вас дуже прошу, помстіться за нього», — заявила мама Сергія Яхимовича Валентина, про це повідомляє «Житомир інфо».

Відомо, що Сергій Яхимович пішов служити до війська ще у 2015 році. Після того як звільнився з армії, чоловік повернувся до своєї мирної професії зварювальника. Певний час працював у Парижі на суднобудівних підприємствах. Коли ж рф розпочала повномасштабний наступ на Україну, чоловік повернувся служити у свій підрозділ. У загиблого залишилися дружина, двоє дітей, мати, а також брат.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що український прикордонник загинув у бою з диверсантами, які намагалися прорватися через кордон на Сумщині.

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