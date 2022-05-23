Тепла та суха погода повертається до України: чи надовго

Опади та сильний вітер, які накрили Україну на вихідних, у понеділок, 23 травня, вщухнуть.

Як прогнозує синопткиня Наталія Діденко, вітер буде північним, 5−10 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня становитиме до +14+18 градусів, на тижні потеплішає.



«Дощі, періодичні, переважно невеликі, пройдуть у більшості областей України. У Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях істотні опади не передбачаються», — прогнозує синопткиня.

Фото М.Діденка

У Києві, 23 травня, вітер очікується помірним, опади малоймовірні. Температура повітря вдень збільшиться до +17 градусів.

Синопткиня зазначає, що від вівторка, 24 травня, «теплих градусів в Україні стане ще більше».

Тим часом в Укргідрометцентрі прогнозують два «грозові» дні цього тижня — 25 та 26 травня. При цьому температура буде досить високою — понад 20 градусів тепла вдень.

Фото Укргідрометцентру

Фото Укргідрометцентру

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що у період з 23 по 27 травня переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску. За її словами, температура в цей період очікується: ночами — 8−14 тепла, вдень — 13−19 вище за нуль, а 25 травня в західних областях, 26−27 травня по всій країні повітря прогріється до 20−26 градусів тепла.

Фото Pixabay

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter