Циклон Emmelinde зіпсує українцям вихідні: різке похолодання прийде разом із дощами та сильним вітром

У вихідні дні в Україні очікуються грози, посилення вітру та стрибки атмосферного тиску.

Як прогнозує синопткиня Наталія Діденко, таку погоду зумовлять циклон Emmelinde та атмосферні фронти.

Фото М.Діденка

Тож у більшості областей України 21 травня пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. Істотні опади не очікуються півдні країни.

Вона пояснила, що територія нашої країни опиниться між теплим та холодним фронтами, і що буде тепло — вдень у суботу очікується +20+25 градусів. На Одещині — до 26+29 градусів, на північному сході України — до +19+22 градусів.

Вітер північно-західний, західний, поривчастий, до сильного.

У неділю, 22 травня, на сході, заході та півночі України — періодичні дощі, максимум помірні. У центральних областях — місцями невеликий дощ. У південній частині без опадів, лише вранці у Приазов'ї очікується дощ. Вітер північний, північно-західний, поривчастий, до сильного.

Температура повітря знизиться — вдень очікується до +12+18 градусів. На півдні буде тепліше — до +18+24 градусів.

У Києві 21−22 травня очікується волога погода із періодичними дощами, часом грози. Вітер очікується

рвучким, до сильного. У суботу вдень буде до +20 градусів, а у неділю відчутно похолодає — до +12+14 градусів.

А у КМДА попереджають, що пориви вітру в столиці очікуються до 15−20 метрів за секунду. Киянам та гостям міста радять бути обережними та триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не залишати біля них автомобілі.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що в період з 23 по 27 травня переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску. Температура в цей період очікується: ночами — 8−14 тепла, вдень — 13−19 вище за нуль, а 25 травня у західних областях, 26−27 травня по всій країні повітря прогріється до 20−26 градусів тепла.

А народний синоптик Володимир Деркач припустив, яким може бути літо цього року. На його думку, у червні на українців чекає переважно помірне тепло, у липні ймовірні сильні опади, а початок серпня обіцяє справжню літню погоду.

Фото Pixabay

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