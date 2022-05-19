Грози та до 29 градусів: синоптики розповіли про погоду в Україні наприкінці травня

Синоптик, яка раніше попереджала про холодну повітряну масу, яка йде в Україну, тепер знову підтвердила свій прогноз. Чи дійсно на нас чекає похолодання? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У четвер, 19 травня, очікується суха та сонячна погода, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 15, а ось у Закарпатській області повітря прогріється до 23 градусів тепла.

У п'ятницю, 20 травня, сухо й сонячно, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. На сході України місцями плюс 17, а на заході місцями до 25 градусів тепла.

У суботу, 21 травня, грозові дощі накриють практично всі регіони України, крім Криму. Швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Прохолодніше буде на Сумщині — вдень до 16 градусів. Найспекотнішим регіоном буде Луганщина, де температура підніметься до 29 градусів.

У неділю, 22 травня, дощі з грозами очікуються практично в усіх регіонах країни, крім південних, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. На півночі України місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 12, а на Одещині — до 24 градусів тепла.

У понеділок, 23 травня, грози можливі в усіх областях України, крім півночі, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у північних та східних регіонах місцями — плюс 14. Найтепліше буде у Закарпатській області — до 22 градусів.

— У період з 23-го по 27 травня переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску. Щоправда, 23 травня на Правобережжі подекуди можливі невеликі дощі, а 26 травня у західних областях короткочасні дощі з грозами, які принесуть атмосферні фронти, — розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Температура в цей період очікується: ночами — 8−14 тепла, вдень — 13−19 вище за нуль, а 25 травня у західних областях, 26−27 травня по всій країні повітря прогріється до 20−26 градусів тепла.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграм» прогноз погоди в Україні на весну.

«Останній десятиденний відрізок травня, 21−31 травня, ще не принесе справжнього літнього тепла, але буде комфортним. Висока ймовірність опадів протягом майже всієї декади», - наголосив Володимир Деркач.

Фото · Pixabay

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