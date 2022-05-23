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Клуб споживачів

В Україні гострий дефіцит солі: чому її немає у магазинах і чи скоро з'явиться

11:09 23 травня 2022
Сіль

Державне підприємство «Артемсіль» — одне з найбільших з видобутку і реалізації кухонної кам’яної солі на території Центральної та Східної Європи — припинило роботу ще у квітні на невизначений час.

Як передає «Вільне радіо» з посиланням на в.о. директора «Артемсолі» Віктора Юріна, запас готової продукції з підприємства також вивезли у квітні. Згодом такої можливості вже не було через обстріли.

«Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий», — зазначив Віктор Юрін та додав, що більшість мешканців Соледара, співробітників держпідприємства, було евакуйовано.

Наразі дефіцит цієї продукції спостерігається у багатьох містах України. На думку, керівника підприємства, зупинку «Артемсолі» відчують на собі й споживачі за кордоном.

«Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія», — відзначив він.

На думку Віктора Юріна, пластам кам’яної солі під землею нічого не загрожує — загроза існує лише об'єктам, що знаходяться на поверхні.

«Те, що під землею, не зруйнується. Якщо, звісно, спеціально там щось не зробити. Підтоплень у нас немає. У нас немає водовідводу, це не як у вугільних шахтах», — додав він.

Нагадаємо, що в Україні не вистачає пального. Навіть після того, як влада відмовилася від регулювання цін на нього.

Фото Pixabay

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