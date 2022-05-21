Незважаючи на рішення Кабміну «відпустити у вільне плавання» ціну на паливо, до подолання дефіциту бензину та дизеля поки що далеко.

Про це розповів керуючий директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський, пише «Обозрєватєль».



Згідно з прогнозами експерта, дефіцит дизпалива в Україні може зникнути вже через місяць — але це лише в тому випадку, якщо не виникне форс-мажорна ситуація.

Щодо ринку бензину А-95, вважає Пивоварський, ситуація складніша, і на стабілізацію знадобиться більше часу.

«Якщо не буде форс-мажорів, ринок протягом місяця вийде на комфортний рівень щодо дизеля. Щодо 95-го (бензин А-95. — Авт.), то тут ситуація складніша. Тут уже питання не тільки завезти, але ще потрібно знайти, купити. У Європі — дефіцит 95-го. З того, що зараз бачу, потрібно буде більше місяця. Але щодня є позитивна динаміка, ввозимо більше», — сказав Пивоварський.

Він додав, що треба враховувати те, що Україна перебуває у стані війни. А у більшості країн, де проходили бойові дії, палива взагалі не було.

«Не можна було купити за валюту, завезти. А у нас сьогодні армія забезпечена — воює, залізниця — їздить, спеціальні служби — швидкі, поліція, пожежні — працюють. Так, для персонального споживання є черги. Але черги є там, де є нафтопродукт. Було б гірше, якби не було черг і не було б нафтопродуктів», — додав фахівець.

Нагадаємо, раніше влада Києва оголосила оптимістичні прогнози про появу достатньої кількості ресурсу на АЗС столиці.

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