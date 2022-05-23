Віцечемпіон Європи у складі збірної Італії, 32-річний форвард «Адана Демірспора» Маріо Балотеллі, який закрутив роман із красунею-офіціанткою, став героєм матчу 38-го туру чемпіонату Туреччини з «Гезтепе» (7:0).

Скандальний форвард забив п'ять (!) м'ячів, вразивши ворота суперника на 33-й, 36-й, 44-й, 61-й та 70-й хвилинах. Причому останній гол нападника — справжній шедевр. Натхненний власною результативністю Балотеллі увійшов до штрафного майданчика, переступаючи через м'яч, різко пішов ліворуч і рабоною вразив ворота «Гезтепе». Фантастика!

Небувала результативність дозволила Маріо з 18 м'ячами в 31 поєдинку піднятися в гонці бомбардирів чемпіонату Туреччини з 11-го на друге місце (форвард розділив другий рядок з Аюбом Ель-Каабі з «Хатайспора»). Більше голів лише у Умута Бозока із «Касимпаші» — 20.

Нагадаємо, що Маріо Балотеллі (майбутній футболіст народився в сім'ї вихідців з Гани, проте вже у два роки був відданий на піклування італійцям Франческо та Сільвії Балотеллі) відомий за виступами за «Інтер», «Манчестер Сіті», «Мілан», «Ліверпуль», «Ніццу» та «Марсель». Він віцечемпіон Європи, переможець Ліги чемпіонів, а також чемпіон Англії та триразовий чемпіон Італії.

Щоправда, окрім досягнень на футбольному полі, футболіст прославився також своєю буйною вдачею та нестандартними витівками. Наприклад, виступаючи за англійський «Манчестер Сіті», Маріо кидав з балкона свого номера на тренувальній базі дротики у гравців молодіжної команди. Ще він якось вирішив влаштувати феєрверк… у власній ванній, що стало причиною пожежі в його будинку. А в часи виступів за «Інтер» Балотеллі не послухався самого Жозе Моуріньо, який запросив футболіста на особисту бесіду, вважаючи за краще вирушити на етап Формули-1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Маріо Балотеллі по-ідіотськи привітав одноклубника з голом.

Фото ФК «Адана Демірспор»

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