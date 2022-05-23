На путіна вчинили замах два місяці тому, але абсолютно невдало, — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, який раніше заявляв, що в росії вже йде переворот з метою усунення володимира путіна, стверджує, що на російського президента вчиняли замахи після початку широкомасштабної агресії.

В інтерв'ю «Українській правді» він заявив: «На Путіна були замахи… На нього нещодавно був навіть замах за лінією, як кажуть, представників Кавказу. Це не публічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно два місяці тому було… Ще раз кажу, він був невдалим. Розголосу з жодного з них не було, але це мало місце».

Раніше відомий американський режисер Олівер Стоун, дані якого були внесені на сайт «Миротворець» за антиукраїнську пропаганду, заявив, що путін перехворів на рак.

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Фото з Вікіпедії

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