Перелом у війні настане в серпні, а в кремлі вже йде переворот, — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов розповів, що війна з росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. Як повідомляє Telegram-канал відомства, про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю «Sky News».

Він також заявив, що в росії вже триває переворот з метою усунення володимира путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.

«Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим», — заявив генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, росія зазнає у війні величезних втрат, а воєнна розвідка України дізнається про плани кремля, щойно вони починають складатися.

«Ми воюємо з росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська влада — це міф. Це орда людей зі зброєю», — підсумував керівник воєнної розвідки України.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти розповіли, за якої умови ЗСУ зможуть деокупувати Донбас у лічені місяці, а радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що росія переходить до оборони та хоче переговорів із Заходом, щоб «обмінювати» Україну.

Фото с сайта https://kyiv.comments.ua

380

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter