Мессі та Кріштіану Роналду удвох забили менше: друг України став володарем «Золотої бутси»

Нападник «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовські, який пробився з національною командою на ЧС-2022, другий рік поспіль став володарем «Золотої бутси», яку традиційно вручають найкращому бомбардиру європейських чемпіонатів.

У сезоні-2021/2022 поляк забив у німецькій бундеслізі 35 м'ячів, які після множення на коефіцієнт 2 (рівень чемпіонату), принесли йому 70 очок. «Срібна бутса» дісталася французькому форварду «ПСЖ» Кіліану Мбаппе, який продовжив контракт з паризьким грандом (28 м'ячів, 56 очок), а «Бронзову бутсу» розділили італійський нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле та лідер атак «Реала» (27 голів, 54 бали).

До десятку найкращих бомбардирів європейських чемпіонатів увійшли також: француз Віссам Бен Йеддер з «Монако» (25 м'ячів; 50 балів), норвежець Охі Омойжуанфо з «Црвени Звезди» (33; 49,5 за коефіцієнта 1,5), чех Патрік Шик з «Байєра» (24; 48), серб Душан Влахович з «Ювентуса» (24; 48), кореєць Сон Хин Мін з «Тоттенхема» (23; 46) і єгиптянин Мохамед Салах з «Ліверпуля» (23; 46).

Зазначимо, що визнані бомбардири — Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі навіть разом не змогли повторити показник Левандовські. Португалець забив за «МЮ» 18 м'ячів, а Ліонель Мессі засмутив ворота суперників «Парі Сен-Жермен» лише 6 разів.

Нагадаємо, що 32-річний Роберт Левандовські, котрий активно підтримує Україну після вторгнення російських окупантів, тепер дворазовий володар «Золотої бутси». Рекорд належить Мессі, який ставав найкращим голеадором Європи шість разів.

На один із матчів бундесліги форвард "Баварії" Роберт Левандовські вийшов з пов'язкою у кольорах українського прапора

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роберта Левандовські визнано найкращим футболістом світу за версією ФІФА.

Фото ФК «Баварія»

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