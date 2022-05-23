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Події

«Вона говорила, що нарешті знайшла себе»: рашисти вбили 32-річну вчительку на Херсонщині

22:30 23 травня 2022
Дар’я Голік

Щодня збільшується кількість жертв серед цивільних українців, яких вбили військові рф. 21 травня внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині загинула Дар’я Голік, яка працювала вчителькою у місцевій школі № 3. Про це повідомили її колеги у фейсбуці.

«Безжальна війна забрала нашу Дар'ю Олександрівну, пішла у засвіти наша Дашуня. Прикро, надзвичайно боляче, що нас покинула людина, яка весь час горіла життям, випромінювала оптимізм, будувала плани на майбутнє. Її дуже любили та чекали діти на уроки, ця любов була взаємною. Найбільше Дар'я Олександрівна не любила дистанційного навчання, для неї було важливим бачити дітей на відстані протягнутої руки, відчувати їх настрій та енергетику. Вона весь час говорила, що нарешті знайшла себе».

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За словами подруги загиблої Анни Борсук, будинок, в якому вчителька проживала, обстріляли рашисти.

«Ми товаришували, виросли в одному дворі. Страшно та боляче. Дуже складно це зрозуміти. Я добре розумію, що війна — це реальність, а не картинка. І щодня гинуть люди. І що це не десь там далеко. Але коли на цій абсолютно безглуздій і шалено жорстокій війні вбивають людину, яку ти добре знав, — це просто неможливо усвідомити. Будьте прокляті ті, хто це почав, хто продовжує».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою з рашистами загинула доброволиця, студентка Видавничо-поліграфічного інституту Київського політехнічного інституту імені Ігора Сікорського Олександра Анік’єва.

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