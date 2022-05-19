«Ви бачили, як виглядає ангел, який спустився, щоб нас захищати?»: у бою з рашистами загинула 19-річна студентка

У бою з рашистами загинула доброволиця, студентка Видавничо-поліграфічного інституту Київського політехнічного інституту імені Ігора Сікорського Олександра Анік’єва. Про це Кафедра технології поліграфічного виробництва повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

«З початком відкритої збройної агресії росії проти України Олександра пішла захищати Батьківщину зі зброєю в руках у лавах ТРО України, а згодом — у лавах ЗСУ.

Війна, принесена на нашу землю агресором, відбирає в нас кращих синів і дочок, рашистська наволоч намагається вкрасти в нас усе — минуле, сучасне, майбутнє; красу, мову, культуру й саме право існування на власній, Богом даній, українській землі. Олександра мріяла стати мисткинею книги, нести гармонію й красу у цей світ. Але сталося інакше: у свої 19 квітучих літ вона загинула, захищаючи свою Батьківщину як стрілець ЗСУ. Ми схиляємося перед її сміливістю й патріотизмом".

Мирослава Перевальська, викладачка живопису Олександри, визнає: загибла стала Вчителем, за великим рахунком, для всіх дорослих, бо показала життєвий приклад, який під силу одиницям.

«Ви бачили, як виглядає ангел, який спустився, щоб нас захищати?» — написала вона про свою студентку. - Вона народилась, щоб жити, щоб бути щасливою, коханою, творити прекрасне. Талановита й тендітна, ніжна та завжди усміхнена, такою я її пам"ятатиму… Я викладала у неї живопис, приймала вступні іспити, раділа всім її досягненням. Вона воїн світла! Її шлях — це світло, любов і сила. Ми вклоняємось тобі, дитя, пробач, що ми, дорослі, живі, а ти ні".

Нагадаємо, нещодавно під Ізюмом внаслідок артилерійського обстрілу загинув відомий журналіст та боєць ЗСУ Олександр Махов. Йому було 36 років.

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