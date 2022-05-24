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Україна

Загроза ракетних ударів зросла: окупанти стягнули до білорусько-українського кордону дивізіон «Іскандерів», — Генштаб

8:38 24 травня 2022
Ракетний комплекс Іскандер

За даними Генштабу ВСУ, рашисти, які за три місяці широкомасштабної агресії завдали по Україні майже півтори тисячі ракетних ударів, перемістили дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону.

«Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території республіки білорусь», — йдеться у повідомленні.

Констатується, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, де здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.

Ситуація на інших напрямках наступна:

  • На Слов’янському напрямку ворог готується до відновлення наступу. У південній частині міста Ізюм розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.
  • На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.
  • На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка — Білогорівка. Ворог розгорнув підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
  • На Сєверодонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківки та Устинівки.
  • На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.
  • На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка — Кам’янське. Здійснюють перегрупування.
Фото Генштаба ЗСУ

«За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль. Авіаційні підрозділи Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість БпЛА, ворожу крилату ракету та тридцять бойових броньованих машин», — додали у Генштабі.

Ексклюзивний матеріал «Чоловік зізнався, що ситуація на півдні України у рази гірша, ніж було, коли він воював у Дебальцевому»: сповідь вдови воїна" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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