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Політекспертка розповіла про мільйонні виплати членам правління НЕК «Укренерго» під час війни

12:00 24 травня 2022
Політекспертка розповіла про мільйонні виплати членам правління НЕК «Укренерго» під час війни

Спливла ще одна історія про захмарні виплати чиновникам та керівникам державних підприємств під час війни. Про це написала у своєму блозі на «Цензорі» політична експертка Тетяна Лупова.

За її інформацією, головним героєм скандалу є голова правління НЕК «Укренерго», в якій всі 100% акцій компанії належать державі.

«Але пан Кудрицький разом з іншими членами правління чомусь вирішили, що війна війною, проте їхній дохід має залишатись високим й стабільним», — пише Лупова.

«Оприлюднені НЕК „Укренерго“ дані свідчать про те, що правління за лютий — квітень поточного року заробило 3 млн 526 тис. грн. З них голові правління НЕК „Укренерго“ пану Кудрицькому було нараховано 1 млн 620 тис. грн (540 тис. грн щомісячно). І це дані без премій та інших додаткових благ. Премія за підсумками 2021 р. найближчим часом ще буде нарахована та виплачена», — пише авторка.

При цьому звичайні ремонтники «Укренерго», які часто під обстрілами та бомбардуванням, ризикуючи підірватись на міні, ремонтують зруйновані рашистами лінії електропередач, отримають в середньому 15—20 тисяч грн.

«Тож не треба ображатись на реакцію громадян України, які внаслідок війни залишилися без домівок, втратили роботу, стали переселенцями і задають лише одне запитання: чому такі аморальні, безсовісні люди в такий важкий для держави час „жирують“ за рахунок державного підприємства? Чи може людина, яка не має моральних принципів та елементарної порядності, а турбується лише за власну кишеню, керувати таким стратегічно важливим для держави підприємством?» — задає питання Лупова.

Також авторка нагадала про нещодавню ситуацію з захмарними преміями, які були виплачені членам правління державного Одеського припортового заводу. Тоді наглядова рада підприємства без жодних зволікань відсторонила їх від роботи.

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