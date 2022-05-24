Політекспертка розповіла про мільйонні виплати членам правління НЕК «Укренерго» під час війни

Спливла ще одна історія про захмарні виплати чиновникам та керівникам державних підприємств під час війни. Про це написала у своєму блозі на «Цензорі» політична експертка Тетяна Лупова.

За її інформацією, головним героєм скандалу є голова правління НЕК «Укренерго», в якій всі 100% акцій компанії належать державі.

«Але пан Кудрицький разом з іншими членами правління чомусь вирішили, що війна війною, проте їхній дохід має залишатись високим й стабільним», — пише Лупова.

«Оприлюднені НЕК „Укренерго“ дані свідчать про те, що правління за лютий — квітень поточного року заробило 3 млн 526 тис. грн. З них голові правління НЕК „Укренерго“ пану Кудрицькому було нараховано 1 млн 620 тис. грн (540 тис. грн щомісячно). І це дані без премій та інших додаткових благ. Премія за підсумками 2021 р. найближчим часом ще буде нарахована та виплачена», — пише авторка.

При цьому звичайні ремонтники «Укренерго», які часто під обстрілами та бомбардуванням, ризикуючи підірватись на міні, ремонтують зруйновані рашистами лінії електропередач, отримають в середньому 15—20 тисяч грн.

«Тож не треба ображатись на реакцію громадян України, які внаслідок війни залишилися без домівок, втратили роботу, стали переселенцями і задають лише одне запитання: чому такі аморальні, безсовісні люди в такий важкий для держави час „жирують“ за рахунок державного підприємства? Чи може людина, яка не має моральних принципів та елементарної порядності, а турбується лише за власну кишеню, керувати таким стратегічно важливим для держави підприємством?» — задає питання Лупова.

Також авторка нагадала про нещодавню ситуацію з захмарними преміями, які були виплачені членам правління державного Одеського припортового заводу. Тоді наглядова рада підприємства без жодних зволікань відсторонила їх від роботи.

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