Статус безробітного на окупованій території: як його отримати, скільки платитимуть і в якому разі позбавлять допомоги

Статус безробітного у воєнний час громадяни можуть отримати, зокрема, через портал «Дія».

Як повідомляє «Безоплатна правова допомога», те, як отримати такий статус внутрішньо переміщеним особам, а також особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, пояснила завідувачка Кременецького бюро правової допомоги Ірина Бурченюк

Зміни у законодавстві, які були нещодавно ухвалені, спрощують процедуру отримання статусу безробітного та соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або територіях де ведуться бойові дії. Зокрема, отримати допомогу можна, не відвідуючи центр зайнятості — зробити це можливо за допомогою електронних сервісів Державної служби зайнятості України або «Дії».

Громадяни, які перебувають на території бойових дій або на тимчасово окупованій території, для отримання статусу безробітного можуть:

заповнити відповідні заяви онлайн та надіслати через електронні сервіси Державної служби зайнятості України про надання/поновлення/призначення статусу безробітного, виплату допомоги з безробіття;

якщо можливості заповнити заяви онлайн немає, можна їх завантажити, після чого роздрукувати, заповнити, підписати, сфотографувати та відправити в електронній формі Державній службі зайнятості України. У темі листа слід обов’язково вказати слово «реєстрація», прізвище, ім’я, по батькові.

За словами експертки, важливими змінами у порядку надання статусу безробітного є те, що внутрішньо переміщені особи, які не мають документів, теж можуть оформити статус безробітного. Підставою оформлення та розрахунку суми виплат з безробіття у цьому разі є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

До отримання необхідних відомостей стосовно осіб, які не можуть надати необхідні документи, допомога з безробіття призначатиметься у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів. Тривалість виплати та розмір переглядатиметься після надходження необхідної інформації.

Варто пом'ятати, що виплату допомоги припинятимуть, якщо безробітний понад 30 днів знаходиться за кордоном.

Якщо громадянин перебуває на безпечній території в Україні та бажає отримати статус безробітного, він може звернутись із заявою до найближчого центру зайнятості.

Виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, центру зайнятості населення, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше, ніж один раз на 30 календарних днів.

У областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, перерахування коштів здійснюється АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему «My Transfer».

Розмір допомоги з безробіття визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України для цієї категорії осіб:

до 2 років — 50 відсотків;

від 2 до 6 років — 55 відсотків;

від 6 до 10 років — 60 відсотків;

понад 10 років — 70 відсотків.

Допомога з безробіття виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках:

перші 90 календарних днів — 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів — 80 відсотків;

у подальшому — 70 відсотків.

Законодавством передбачено випадки припинення виплати допомоги по безробіттю. Серед них:

працевлаштування безробітного;

поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;

вступу до закладу освіти на навчання з відривом від виробництва;

відрахування із закладу освіти;

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості;

закінчення терміну виплати;

зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату допомоги з безробіття.

Припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості можливе також в разі його відмови від виконання суспільно-корисних робіт. Непрацевлаштовані громадяни, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.

Ексклюзивний матеріал «Державна допомога безробітним українцям під час війни: як оформити та які виплати можна отримати» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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