З початком 91-ї доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання, зокрема, на Слов’янському напрямку ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Байрак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне та безуспішно намагався взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій в районі населеного пункту Лиман, а на Бахмутському напрямку вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, проте ці бої були безуспішними і призвели до втрат в рядах окупантів.

В той же час на Донецькому та Луганському напрямках бійцями ЗСУ за добу було відбито 9 атак російських загарбників, при цьому знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 18 одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки, а підрозділи протиповітряної оборони на зазначеному напрямку знищили шість БпЛА типу «Орлан-10» та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «ZALA».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею нещодавню заяву міністра оборони рф сергія шойгу про те, що російські війська нібито спеціально «сповільнюють» темпи наступу. За словами президента, це було вигадано, щоб пояснити, чому армії рф не вдалося зламати Україну за три дні.

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