Жалюгідна брехня: Зеленський прокоментував спроби «маршала» шойгу пояснити невдачі військових рф в Україні

Президент Володимир Зеленський, який назвав війну з Росії наймасштабнішою в Європі за останні 77 років, вважає нещодавню заяву міністра оборони рф сергія шойгу про те, що російські війська нібито спеціально «сповільнюють» темпи наступу, брехнею, яку російська сторона вигадала, щоб пояснити, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні.

Про це глава Української держави заявив у відеозверненні за підсумками 90-го дня війни росії проти нашої країни.

«Сьогодні з росії прозвучала чергова абсолютно неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії. Що ж, після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не вигадали нічого кращого, ніж стверджувати, що так і планували», — сказав президент.

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Він нагадав, що в Україні вже знищено близько 30 тисяч російських військових, збито понад 200 літаків, знищено тисячі танків, бронемашин та іншої техніки, майже повністю витрачено російський боєзапас ракет.

«І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не на повну силу? Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають», — сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив, що на Донеччині зараз дуже складна ситуація. За словами президента, фактично туди для наступу кинуто всю міць російської армії, «яка у них ще залишилася».

«Але в перехопленнях їхніх розмов ми чуємо, що вони чудово усвідомлюють: ця війна для росії не має сенсу, і що стратегічно у їхньої армії немає шансів. Але потрібен час і ще дуже багато зусиль нашого народу, щоб переламати їхню перевагу в кількості техніки та озброєнь», — зазначив президент.

Також Володимир Зеленський подякував партнерам, які постачають Україні важке озброєння, назвавши такі їхні дії «найкращою інвестицією у збереження стабільності у світі». Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

«Постачання Україні важкої зброї, реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї — це найкраща інвестиція у збереження стабільності у світі та недопущення багатьох жорстких криз, які росія ще планує чи вже спровокувала», — зазначив президент.

У вівторок, 24 травня, міністр оборони путіна сергій шойгу, який перед нападом на Україну уявляв себе «маршалом перемоги», заявив російським пропагандистам про те, що його країна нібито «спеціально уповільнює темпи наступу в Україні», щоб «уникнути жертв серед мирного населення». та дати можливість людям евакуюватися". При цьому, за даними Генштабу ЗСУ, саме в ці дні ворог накриває щільним мінометним та артилерійським вогнем об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски та Мар'їнка, а також завдав авіаційні (!) удари по об'єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, та Слов'янськ.

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