Противник, який напередодні намагався захопити населені пункти на Сєвєродонецькому напрямку, збільшив інтенсивність застосування авіації для знищення критичної інфраструктури міст у зоні ведення активних бойових дій.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ та додали, що на Волинському та Поліському напрямках в білорусі посилено ведуть розвідку, розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з білоруської території залишається.

Ситуація на інших ділянках фронту:

На Слов'янському напрямку силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11 армійського корпусу Балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів ворог готується до відновлення наступу. Противник намагався наступати в районі населеного пункту Довгеньке, зазнав втрат і відступив.

На Бахмутському напрямі за підтримки артилерії зс рф вели бойові дії в районі Олександропілля, але з втратами відступили. Противник безуспішно намагався наступати в районах Липового та Трипілля.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитися на захоплених рубежах та веде обстріл позицій ЗСУ. Було завдано авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Нікольське.

На Слобожанському напрямку ворог силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів на Харківському напрямку.

На Южнобугському напрямі зс рф зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

«Противник змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Для поповнення втрат використовується техніка, яку відновлювали після участі в бойових діях», — зазначили в Генштабі.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках Сили оборони відбили одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. ЗСУ збили один БПЛА типу «Орлан-10» та ворожий літак Су-25. Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.

Раніше у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького показали ліквідацію понтонної переправи ворога через річку Сіверський Донець поблизу Серебрянки, де було розбито щонайменше одну батальйонно-тактичну групу противника.

Фото Генштабу ЗСУ

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