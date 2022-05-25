Лауреатом американского ПЕН-клубу став Владислав Єсипенко: нагороду родині політв’язня вручив актор Майкл Дуглас
Політв’язень Кремля, фрілансер «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко, якого окупаційний суд Семфірополя засудив до шести років колонії загального режиму, став лауреатом премії Американського ПЕН-клубу Barbey Freedom to Write Award 2022. Про це повідомили на сайті PEN Ukraine.
Церемонія вручення цьогорічної премії проходила в Нью-Йорку в Американському музеї природознавства. Нагороду замість Єсипенка отримали його дружина Катерина та донька Стефанія. У своїй промові Катерина Єсипенко розповіла про те, що життєве призначення її чоловіка — «розповідати історії людей, чиє життя зазвичай не потрапляє в заголовки чи на перші шпальти».
«Він вирішив розказати світові, що це значить — жити в селі без електрики, бути дитиною, чий ігровий майданчик — занедбане поле в країні війни. Для нього це єдиний спосіб для світу зрозуміти, що відбувається в Криму під російською окупацією», — сказала дружина політв’язня.
Нагороду Катерині та Стефанії вручав американський актор Майкл Дуглас.
«Для мене велика честь бути сьогодні тут, під час війни, яка є глобальною загрозою нашим цінностям, демократії та свободі, щоб вручити премію Владиславові Єсипенку. Ви знаєте, що він мужній борець за правду, патріот, любий батько і чоловік. У своїй журналістській роботі він пожертвував власною свободою, щоб донести до нас історії та правду українського народу. Як багато хто з нас, я захоплююся сміливістю українців та їхнім потужним спротивом намаганням Путіна та російського режиму стерти з лиця землі їхню державу, їхню культуру та історію», — наголосив Майкл Дуглас.
Премію Barbey Freedom to Write Award започаткували 1987 року, а її лауреатами стають письменники, журналісти та митці, увʼязнені за їхню роботу. У 2017 році, за два роки до визволення з російської в’язниці премію отримав український режисер Олег Сенцов.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Владислава Єсипенка російські силовики затримали 10 березня 2021 року. Арешт відбувся після відвідування ним акції з нагоди дня народження Тараса Шевченка, яка відбулася напередодні в Сімферополі. Через півроку окупаційний суд анексованого Криму звинуватив фрілансера у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Обвинувальний вирок оголосили за тиждень до повномасштабного вторгнення росії в Україну.111
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