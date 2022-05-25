Лауреатом американского ПЕН-клубу став Владислав Єсипенко: нагороду родині політв’язня вручив актор Майкл Дуглас

Політв’язень Кремля, фрілансер «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко, якого окупаційний суд Семфірополя засудив до шести років колонії загального режиму, став лауреатом премії Американського ПЕН-клубу Barbey Freedom to Write Award 2022. Про це повідомили на сайті PEN Ukraine.

Церемонія вручення цьогорічної премії проходила в Нью-Йорку в Американському музеї природознавства. Нагороду замість Єсипенка отримали його дружина Катерина та донька Стефанія. У своїй промові Катерина Єсипенко розповіла про те, що життєве призначення її чоловіка — «розповідати історії людей, чиє життя зазвичай не потрапляє в заголовки чи на перші шпальти».

«Він вирішив розказати світові, що це значить — жити в селі без електрики, бути дитиною, чий ігровий майданчик — занедбане поле в країні війни. Для нього це єдиний спосіб для світу зрозуміти, що відбувається в Криму під російською окупацією», — сказала дружина політв’язня.

Майкл Дуглас вручив нагороду Катерині та Стефанії Єсипенко

Нагороду Катерині та Стефанії вручав американський актор Майкл Дуглас.

«Для мене велика честь бути сьогодні тут, під час війни, яка є глобальною загрозою нашим цінностям, демократії та свободі, щоб вручити премію Владиславові Єсипенку. Ви знаєте, що він мужній борець за правду, патріот, любий батько і чоловік. У своїй журналістській роботі він пожертвував власною свободою, щоб донести до нас історії та правду українського народу. Як багато хто з нас, я захоплююся сміливістю українців та їхнім потужним спротивом намаганням Путіна та російського режиму стерти з лиця землі їхню державу, їхню культуру та історію», — наголосив Майкл Дуглас.

Премію Barbey Freedom to Write Award започаткували 1987 року, а її лауреатами стають письменники, журналісти та митці, увʼязнені за їхню роботу. У 2017 році, за два роки до визволення з російської в’язниці премію отримав український режисер Олег Сенцов.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Владислава Єсипенка російські силовики затримали 10 березня 2021 року. Арешт відбувся після відвідування ним акції з нагоди дня народження Тараса Шевченка, яка відбулася напередодні в Сімферополі. Через півроку окупаційний суд анексованого Криму звинуватив фрілансера у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Обвинувальний вирок оголосили за тиждень до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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