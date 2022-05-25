Дрон-камікадзе виявився розумнішим за російських танкістів-алкоголіків: знищено два танкові екіпажі рашистів (відео)

Зразки новітньої військової техніки, що надходять від іноземних партнерів, надають важливу допомогу бійцям ЗСУ, допомагаючи відстежувати і знищувати ворога.

Один із випадків застосування дронів-камікадзе Switchblade показали у Командуванні Сил спеціальних операцій.

Як виявилося, не витримуючи нервової напруги на фронті, російські окупанти намагаються «розслаблятися» за допомогою алкоголю. Так, днями два екіпажі танкістів путіна «сховалися» за бронею свого танка, де почали розпивати спиртне.

«Втім, звичне для росіян заняття було раптово перервано несподіваною атакою з повітря», — йдеться у повідомленні.

Сучасний безпілотник-камікадзе, що є тактичним барражуючим боєприпасом, розніс на шматки танк і друзів по пиятиці, які повірили в «надійність» путінської броні. Обидва танкові екіпажі загинули.

Не менш успішно діють і артилеристи 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ, які «покришили» орків на добриво.

«На відео — результат взаємодії аеророзвідки 15 ГУ УВКР та «Азова» з артилеристами бригади. Переможемо! «- йдеться у їхньому повідомленні.

Нагадаємо, на передовій ЗСУ почали застосовувати і новітні французькі гаубиці Caesar.

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