Понад 29 тисяч убитих окупантів та 206 знищених літаків: названо втрати армії рф в Україні
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже 29 450 своїх військових. Також було знищено 206 літаків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Наголошується, що загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 25 травня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 29 450 (+100) осіб ліквідовано,
- танків — 1305 (+3),
- бойових броньованих машин — 3213 (+19),
- артилерійських систем — 606,
- РСЗВ — 201,
- засоби ППО — 93,
- літаків — 206 (+1),
- вертольотів — 170,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 491 (+11),
- крилаті ракети — 112,
- кораблі/катери — 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2217 (+5),
- спеціальна техніка — 44 (+1).
За даними Генштабу, найбільші втрати російські окупаційні війська спостерігалися Лиманському напрямі.
Надалі втрати рашистів, напевно, збільшуватимуться у геометричній прогресії, адже в Україну почало прибувати важке озброєння від західних партнерів. Наприклад, на передовій уже показали себе французькі гаубиці «Цезар», повідомили українські військові.
Але навіть без такої чудо-техніки українські воїни знищують ворога чи не голими руками. Так, днями мобілізований Олександр відзначав на передовій 39-річчя і зробив собі «подарунок», приземливши ворожу «пташку» зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, загалом за минулу добу ЗСУ знищили шість БПЛА типу «Орлан-10» та один оперативно тактичний безпілотний авіаційний комплекс «ZALA».168
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