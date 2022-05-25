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Україна

Понад 29 тисяч убитих окупантів та 206 знищених літаків: названо втрати армії рф в Україні

10:36 25 травня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже 29 450 своїх військових. Також було знищено 206 літаків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Наголошується, що загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 25 травня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 29 450 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків — 1305 (+3),
  • бойових броньованих машин — 3213 (+19),
  • артилерійських систем — 606,
  • РСЗВ — 201,
  • засоби ППО — 93,
  • літаків — 206 (+1),
  • вертольотів — 170,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 491 (+11),
  • крилаті ракети — 112,
  • кораблі/катери — 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2217 (+5),
  • спеціальна техніка — 44 (+1).
Інфографіка Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, найбільші втрати російські окупаційні війська спостерігалися Лиманському напрямі.

Надалі втрати рашистів, напевно, збільшуватимуться у геометричній прогресії, адже в Україну почало прибувати важке озброєння від західних партнерів. Наприклад, на передовій уже показали себе французькі гаубиці «Цезар», повідомили українські військові.

Українські військові отримали потужне озброєння

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Але навіть без такої чудо-техніки українські воїни знищують ворога чи не голими руками. Так, днями мобілізований Олександр відзначав на передовій 39-річчя і зробив собі «подарунок», приземливши ворожу «пташку» зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, загалом за минулу добу ЗСУ знищили шість БПЛА типу «Орлан-10» та один оперативно тактичний безпілотний авіаційний комплекс «ZALA».

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