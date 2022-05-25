Понад 29 тисяч убитих окупантів та 206 знищених літаків: названо втрати армії рф в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже 29 450 своїх військових. Також було знищено 206 літаків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Наголошується, що загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 25 травня орієнтовно склали:

особового складу — близько 29 450 (+100) осіб ліквідовано,

танків — 1305 (+3),

бойових броньованих машин — 3213 (+19),

артилерійських систем — 606,

РСЗВ — 201,

засоби ППО — 93,

літаків — 206 (+1),

вертольотів — 170,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 491 (+11),

крилаті ракети — 112,

кораблі/катери — 13,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2217 (+5),

спеціальна техніка — 44 (+1).

Інфографіка Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, найбільші втрати російські окупаційні війська спостерігалися Лиманському напрямі.

Надалі втрати рашистів, напевно, збільшуватимуться у геометричній прогресії, адже в Україну почало прибувати важке озброєння від західних партнерів. Наприклад, на передовій уже показали себе французькі гаубиці «Цезар», повідомили українські військові.

Українські військові отримали потужне озброєння

...і освоюють його рекордними темпами

Але навіть без такої чудо-техніки українські воїни знищують ворога чи не голими руками. Так, днями мобілізований Олександр відзначав на передовій 39-річчя і зробив собі «подарунок», приземливши ворожу «пташку» зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, загалом за минулу добу ЗСУ знищили шість БПЛА типу «Орлан-10» та один оперативно тактичний безпілотний авіаційний комплекс «ZALA».

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