«Все це нагадує руйнівний голод 1930-х років»: Європа проситиме у рф дозволу на вивезення зерна з України

Війна в Україні може спричинити голод в багатьох країнах світу. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє видання Spiegel. Вона засудила росію, яка розпалює світовий голод заради своєї влади.

«На окупованих росією територіях Україні армія кремля конфіскує зернові запаси та техніку. Це нагадує якесь темне минуле — часи радянської конфіскації врожаю та руйнівний голод 1930-х років. Москва не тільки використовує енергопостачання як зброю, аналогічна картина складається і щодо продовольчої безпеки. Росія навмисне бомбардує склади зерна в Україні та блокує українські судна, що перевозять пшеницю та насіння соняшнику в Чорному морі. Крім того, росія використовує продовольство „як шантаж“. Ми повинні спробувати домовитися з росією про вивезення зерна з України, — сказала Урсула фон дер Ляйєн. — Україна вважається житницею Європи. Багато країн, зокрема, країни Африки та Азії, залежать від дешевого імпорту з України. Нещодавно ціна на пшеницю зросла до рекордно високого рівня».

За словами голови Єврокомісії, ціни на хліб у Лівані вже зросли на 70 відсотків. Ознаки наростаючої продовольчої кризи чітко видно. Вихід один — переговори.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський розповів, як Україна має намір деблокувати порти, щоб вивезти зерно.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter