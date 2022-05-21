Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія заблокувала практично всі порти та всі морські можливості експорту України. Тому на сьогоднішній день розглядаються різні шляхи розблокування портів, у тому числі військовий з метою уникнути продовольчої кризи в усьому світі.

Про це глава держави сказав на спільній із прем'єром Португалії Антоніу Кошта прес-конференції 21 травня.

«22 мільйони тонн зерна сьогодні заблоковані, а росіяни ще й постійно крадуть і кудись його вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів — військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємось до партнерів», — розповів Зеленський.

Багато в чому глава Української держави сподівається на зрушення у цьому питанні під час другої зустрічі країн-партнерів у форматі «Рамштайн», яка намічена на 23 травня у онлайн-форматі.

«Скажу чесно, у нас є великі очікування. Я б назвав це довгоочікуваним процесом. Ми вдячні за велику військову підтримку, яку надають ті чи інші держави. Ми очікуємо на позитив на постачання MLRS (американська реактивна система залпового вогню. — Авт.). мене немає секретів, ми звертаємось до всіх країн — від США до кожної європейської держави щодо MLRS, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію», — сказав Зеленський.

Глава держави також відповів країнам, які бояться надати Україні системи MLRS. Володимир Зеленський нагадав, що зараз війна продовжується на українській території, і Донбас не перестав бути частиною України після того, як там почали видавати російські паспорти.

«Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. Тому просимо нам допомогти. У деяких країнах це озброєння просто варте, а для нас це виживання, ці системи MLRS», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що деблокада портів необхідна тому, що деякі країни світу, зокрема й у Західній Африці, вже переживають найважчу за всю історію продовольчу кризу, спричинену конфліктами та посухою. Вторгнення рф в Україну підняло ціни та знизило доступність продуктів харчування. Зокрема, раніше стало відомо про зростання цін на борошно, манну крупу та інші продукти в країнах Африки через війну рф проти України.

Раніше в Україні нагадали, що до війни Україна експортувала понад 55% усієї соняшникової олії у світі, понад 55% української пшениці надходило до Азії і 40% - до африканських держав. Таким чином, близько 400 млн людей у всьому світі, переважно на Близькому Сході, Північній Африці та Азії, залежать від постачання зерна з України.

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