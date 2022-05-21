«Один із шляхів — військовий»: Зеленський розповів, як Україна має намір деблокувати порти
Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія заблокувала практично всі порти та всі морські можливості експорту України. Тому на сьогоднішній день розглядаються різні шляхи розблокування портів, у тому числі військовий з метою уникнути продовольчої кризи в усьому світі.
Про це глава держави сказав на спільній із прем'єром Португалії Антоніу Кошта прес-конференції 21 травня.
«22 мільйони тонн зерна сьогодні заблоковані, а росіяни ще й постійно крадуть і кудись його вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів — військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємось до партнерів», — розповів Зеленський.
Багато в чому глава Української держави сподівається на зрушення у цьому питанні під час другої зустрічі країн-партнерів у форматі «Рамштайн», яка намічена на 23 травня у онлайн-форматі.
«Скажу чесно, у нас є великі очікування. Я б назвав це довгоочікуваним процесом. Ми вдячні за велику військову підтримку, яку надають ті чи інші держави. Ми очікуємо на позитив на постачання MLRS (американська реактивна система залпового вогню. — Авт.). мене немає секретів, ми звертаємось до всіх країн — від США до кожної європейської держави щодо MLRS, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію», — сказав Зеленський.
Глава держави також відповів країнам, які бояться надати Україні системи MLRS. Володимир Зеленський нагадав, що зараз війна продовжується на українській території, і Донбас не перестав бути частиною України після того, як там почали видавати російські паспорти.
«Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. Тому просимо нам допомогти. У деяких країнах це озброєння просто варте, а для нас це виживання, ці системи MLRS», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що деблокада портів необхідна тому, що деякі країни світу, зокрема й у Західній Африці, вже переживають найважчу за всю історію продовольчу кризу, спричинену конфліктами та посухою. Вторгнення рф в Україну підняло ціни та знизило доступність продуктів харчування. Зокрема, раніше стало відомо про зростання цін на борошно, манну крупу та інші продукти в країнах Африки через війну рф проти України.
Раніше в Україні нагадали, що до війни Україна експортувала понад 55% усієї соняшникової олії у світі, понад 55% української пшениці надходило до Азії і 40% - до африканських держав. Таким чином, близько 400 млн людей у всьому світі, переважно на Близькому Сході, Північній Африці та Азії, залежать від постачання зерна з України.298
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