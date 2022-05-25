Тоня Матвієнко розплакалася, згадуючи про останню зустріч із чоловіком

Співачка Тоня Матвієнко, яка разом із мамою та доньками зараз перебуває в Португалії, не стримала емоцій під час інтерв'ю. Вона розплакалася, згадуючи про останню зустріч із чоловіком Арсеном Мірзояном, який залишився в Україні.

За словами співачки, вона у безпеці та живе в нормальних умовах, але морально дуже важко. Особливо складно їй переживати розлуку з коханим. Розповідаючи це, вона розплакалася.

«Ми мали один день у Польщі. Але краще б він не приїжджав. Так важко розлучатися. Це такі емоції», — сказала Тоня програмі «Зірковий шлях».

Також вона прокоментувала чутки про розлучення, що з'явилися після розриву Дантеса та Дорофєєвої.

«Це блогери. Блогери. У них там якесь було відеоспілкування. І вони так: „А ти чула, що Дорофєєва з Дантесом розлучилися?“… Ну, і вони так і нас туди, мабуть, пішло-поїхало. І якось вони підхопилися плітки», — сказала Матвієнко.

Матвієнко запевнила, що в них з Арсеном все добре і розлучатися вони точно не збираються.

Раніше Тоня Матвієнко відреагувала на претензії Оксани Білозір щодо пісні «Коханий».

Фото instagram.com/tonya_matvienko

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter