Противник відчайдушно рветься до Слов'янська, Лимана та Сєверодонецька, але ЗСУ вдається стримувати натиск ворога, — Генштаб

Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

«Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок», — повідомили в Генштабі ВСУ.

Також рашисти вдарили по Сумщині та Чернігівщині, з яких раніше вс рф вибили ВСУ — з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії удари наносилися по районах населених пунктів Бачівськ, Краснопілля та Заріччя. На Слобожанському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ситуація на інших напрямках наступна:

На Донецькому головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях українських військових та цивільній інфраструктурі регіону.

Намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

«За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БпЛА типу „Орлан-10“. Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала удару по позиціях противника — знищено особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети», — додали у Генштабі.

Раніше у у Командуванні Силами спеціальних операцій показали застосування дрону-камікадзе Switchblade, яким українські бійці атакували два екіпажі танкістів путіна, які на броні розпивали спиртне. Обидва танкові екіпажі загинули.

Фото Генштабу ЗСУ

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