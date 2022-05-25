Про відступ ЗСУ не може бути мови: стало відомо, яка ситуація складається на фронті

Протягом 91-ї доби протистояння російському воєнному вторгненню захисники України продовжували стримувати наступ ворога і його спроби встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Зокрема, основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку, а на Лиманському — намагається розвинути успіх. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слобожанському ж напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ — обстріляно цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.

На Донецькому напрямку противник завдає потужних артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині. Під прикриттям артилерії та авіації було здійснено спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, але вони були безуспішними і ворог відійшов на раніше зайняті рубежі.

Також безуспішні штурмові дії ворога тривали в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски.

Ситуацію, яка складалася на фронті, прокоментували у Міністерстві оборони — це зробив на брифінгу речник відомства Олександр Мотузяник.

Зокрема, він зазначив, що на окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий успіх, однак говорити про повноцінний наступ супротивника та відступ ЗСУ — не можна.

За словами Мотузяника, ЗСУ ведуть «маневрену оборону на окремих дільницях фронту». Зокрема, змінюють позиції, відходять у бік, де це необхідно, а за сприятливих умов проводять контрнаступ

Тим більше, що бойова майстерність наших воїнів з кожним днем лише зростає — досить лише звернути увагу на вражаючу статистику втрат окупантів.

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