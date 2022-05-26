Павло Зібров потрапив у скандал через гучний корпоратив під час війни: фанати в шоці

Народний артист України Павло Зібров потрапив у гучний скандал через нібито участь у корпоративі під час війни. У мережі з'явилося відео, на якому артист, подібний до Зіброва, розважає гостей на весіллі.

Павлу Миколайовичу довелося пояснювати після того, як на його соцмережі посипалися гнівні повідомлення від шокованих фанатів. Вони обурювалися, як можна розважати багатіїв під час війни. Артист запевнив, що то фейк, а на весіллі виступав не він, а двійник.

«Друзі, отримую смс і ваші коментарі з приводу „весілля багатіїв під час війни“. По-перше, з 24 лютого життя вже ніколи не буде таким як до. Усі попередньо заплановані виступи та корпоративи скасувалися/перенеслися на невизначений термін», — пише Зібрів в Інстаграм.

Він наголосив, що на заході виступав його двійник і закликав перевіряти інформацію перед тим, як «обливати брудом».

«Я у своєму віці чим можу, допомагаю армії, вболіваю за Україну, українських хлопців, які віддають життя, і ніколи б не дозволив співати та веселитися у такий тяжкий час для моєї країни», — сказав Зібров.

Тим часом друг артиста та кум Павло Мага підписав контракт із ЗСУ та захищає країну від російських окупантів зі зброєю в руках. Про своє рішення та військову службу він розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».

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