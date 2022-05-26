Трьом категоріям українців дозволили виїзд за кордон в умовах воєнного стану: кого це стосується

В Україні, де після початку широкомасштабної агресії росії запровадили заборону на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, Кабмін вніс зміни до правил перетину держкордону військовозобов'язаними.

Згідно з постановою йдеться про три категорії українців:

Водіїв, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, допомогу для громадян та військових. Це ж стосується і водіїв-дальнобійників із ліцензією.

Залізничників.

Спортсменів та тренерів, які прямують на змагання.

«Рішення про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами приймається Мінінфраструктурою або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їхнього перевезення, у листах будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних установ; відправників або одержувачів гуманітарної допомоги» , — йдеться у постанові.

Водіям та спортсменам такий дозвіл дають на місяць, далекобійникам — на 45 днів, залізничникам — до півроку.

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Фото Державної прикордонної служби України

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