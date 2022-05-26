Даніель Салем, який вступив у тероборону, вирішив усиновити дитину

Телеведучий Даніель Салем, який вступив у тероборону Одеси, вирішив після війни усиновити дитину. Таке бажання у нього виникло після відвідування обласної Миколаївської дитячої лікарні. Побачене настільки його вразило, що він наважився на доленосний крок.

«Це як рішення, яке я ухвалив 24 лютого, коли я знав, куди піду в майбутньому. Вважаю, що ми, українці, дуже велична нація. На нас зараз велика відповідальність: не підставити свою країну, рідних, міста. Продовжувати вчитися, ставати вищим, щоб нами пишалися. Одне з таких рішень, яке мене мотивує рухатися далі, це намір удочерити дівчинку, яка втратила обох батьків. Під час війни це неможливо зробити, але поки що можна бути її опікуном. А коли скінчиться війна, вона офіційно стане моєю дочкою. Можливо, я всиновлю і хлопчика», — розповів Салем, який сам залишився без батьків у досить молодому віці.

Салем переконаний, що дружина підтримає його і стане гарною мамою для ще одного малюка.

«Треба розуміти, заради чого ця війна. Якщо ми не можемо допомагати близьким, все це марно. Не має значення, де ти працюєш: військовий, волонтер, телеведучий, ти можеш постійно робити щось. Я вважаю своєю місією дати хороше життя дитині, яка залишилася без батьків», — переконаний Салем.

Телеведучий виховує з дружиною доньку Санта-Луну, яка зараз із мамою перебуває за кордоном.

Раніше про усиновлення дитини говорили Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Фото instagram.com/daniel_jihad_salem

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