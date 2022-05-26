Посадовцям, які постраждали від війни, хочуть виплачувати до мільйона гривень, — законопроект

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав законопроект щодо виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану під час бойових дій, поранення або загибель під час проходження публічної служби держслужбовців.

Про це повідомляють в Національній агенції з питань державної служби. Зазначається, що більше 5 тисяч державних службовців перебувають на тимчасово окупованих територіях чи у районах бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 39 осіб загинули, 56 отримали поранення.

«Законопроект передбачає у випадку загибелі публічного службовця виплати його родині в обсязі 1 млн грн. Окрім того, передбачено компенсацію у разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок поранення, у розмірі від 200 до 800 тисяч гривень. Зауважимо, що норми законопроекту застосовуватимуться з 24 лютого 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко анонсував розгляд такого проекту закону. За його словами, за спричинену війною інвалідність І групи держслужбовець має отримати 800 тис грн, за ІІ групу — 500 тис грн, а за ІІІ групу — 200 тис грн.

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